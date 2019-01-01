فيديو - الشلهوب يخطف ثلاث نقاط للهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا

مباراة قوية بين العين والهلال..

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق الهلال السعودي أول فوز له على أرض ملعب هزاع بن زايد الخاص بنادي العين، بهدف دون رد، ضمن الجولة الأولى من مباريات دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال لم يحقق أي فوز خلال 3 مباريات خاضها من قبل على ملعب هزاع بن زايد، حيث تلقى هزيمتين وتعادلاً واحداً سلبيًا أمام الزعيم الإماراتي.

وسيطر الهلال على مجريات اللعب في بداية المباراة وهدد مرمى خالد عيسى في أكثر من مناسبة، ولكن تصدى لها دفاعات الفريق الإماراتي.

وفي الدقيقة 14 هدد جوميس مرمى العين بكرة خطيرة بعد رأسية بجانب مرمى خالد عيسى، حيث تلقى كرة من كارلوس إدواردو بعد عرضية من محمد البريك.

وهدأت المباراة بعد ذلك وتواجدت الكرة في أغلب الأحيان في وسط الملعب، مع محاولات قليلة من جانب أصحاب الأرض على مرمى المعيوف.

وفي الشوط الثاني، تصدى القائم الأيمن لخالد عيسى لفرصة الهدف الأول للهلال، من جانب البرازيلي كارلوس إدواردو، بعد تمريرة من جوميس في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 52 تصدت عارضة خالد عيسى لفرصة جديدة من جانب إدواردو، بعد تمريرة من الإيطالي جيوفينكو الذي قدم مباراة مميزة للغاية.

وتمكن قائد الهلال محمد الشلهوب في الدقيقة 66 من إحراز الهدف الوحيد في المباراة، بعد تلقيه تمريرة عرضية أرضية من محمد البريك، ليحولها الشلهوب بباطن القدم داخل الشباك.

وفي الدقيقة 67 كاد أن يرد العين سريعًا على هدف الهلال، بالتعادل ولكن كرة بندر الأحبابي مرت أمام مرمى عبدالله المعيوف دون تمكن مهاجمي العين من هز الشباك بها.