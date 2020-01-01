فيديو .. الشلهوب يثير الجدل حول مستقبله والبليهي يرد "ما نقدر نستغنى عنه"

الشلهوب يتحدث عن الموسم الاستثنائي والجمع بين آسيا والدوري

تحدث محمد الشلهوب قائد الهلال السعودي عن التتويج بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الـ16 في تاريخه.

الهلال حقق لقبًا تاريخيًا وحقق رقمًا قياسيًا من ناحية النقاط بـ72 نقطة كالأكثر تحقيقًا للنقاط منذ انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الشلهوب في تصريحات لقناة "الرياضية" السعودية: "الموسم استثنائي في كل شيء، وخاصًة الجمع بين دوري أبطال آسيا والدوري السعودي معًا".

المزيد من الفرق

وأضاف: "فترة كورونا هي أكثر وأصعب فترة مرة علينا بدون مباريات، ولكننا كانت تسيطر علينا الأجواء العائلية، وعزمنا وقتها العودة بقوة من أجل تحقيق البطولة".

وألمح له مراسل "الرياضية" عن مستقبله مع الهلال، حيث أثار الجدل الشلهوب ولم يرد على سؤاله، بل دخل علي البليهي مدافع الزعيم في الحديث قال: "سوف يجدد، والله ما نقدر نستغنى عنه".

الشلهوب يعد من أبرز اللاعبين في تاريخ الهلال السعودي، حيث قدم الكثير لصالح الزعيم من ناحية الإنجازات والألقاب طول السنوات الماضية، وكانت تقارير قد أشارت مؤخرًا إلى نيته في الاعتزال.