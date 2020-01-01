فيديو - الشباب يضرب العدالة برباعية في الدوري السعودي

الشباب ينتفض أمام العدالة

حقق فريق الشباب الفوز على نظيره العدالة، بأربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" مساء اليوم.

الشباب استفاق من الهزيمة الثقيلة أمام الاتحاد في المباراة الماضية في منافسات الدوري السعودي، بخمسة أهداف مقابل هدف واحد فقط.

الشوط الأول انتهى بتقدم الليوث بهدفين دون رد، أحرز الأول كريستيان جوانكا في الدقيقة الـ39 من عمر المباراة بعد تسديدة ارتطمت بالقائم وفي قدم مدافع العدالة لتهز شباك فريقه.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة أحرز عبدالمجيد الصليهم الهدف الثاني في الدقيقة 49 من عمر المباراة، بعد هجمة مرتدة رائعة أكثر من مميزة.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح الشباب بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ولكن عبدالله الحمدان أهدرها حيث سددها أعلى من عارضة حارس العدالة.

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وتصدى فاروق بن مصطفى لركلة جزاء في الدقيقة 71 من عمر المباراة عن طريق كارلوس أندريا، ليبقي حارس الليوث مرماه بأمان.

وفي الدقيقة 72 أضاف عبدالله الحمدان الهدف الثالث للشباب بعد هجمة مرتدة رائعة حيث راوغ مدافع العدالة بشكل مميز وسدد الكرة داخل مرمى الضيوف.

واختتم تركي العمار رباعية الشباب في الدقيقة 88 من عمر المباراة، برأسية رائعة إثر عرضية من الجبهة اليمنى لفريق الليوث لينهي المباراة لصالح فريقه.

وارتفع رصيد الشباب إلى 31 نقطة في المركز السادس بعد لعب 21 جولة، بينما تجمد رصيد العدالة في المركز الأخيرة بالدوري عند 14 نقطة.