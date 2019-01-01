فيديو - الشباب يتعادل إيجابيًا مع ضمك في الدوري السعودي

الشباب يواصل نتائجه المخيبة للآمال

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تعادل فريق الشباب مع نظيره ضمك بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان التي أقيمت على ملعب "المحالة".

وواصل الشباب تعادلاته للمباراة الثالثة على التوالي، حيث حقق الفوز فقط في الجولة الأولى على حساب الفتح وتعادل مع الفيصلي والنصر.

تقدم ضمك صاحب الأرض في الدقيقة 27 عن طريق البرتغالي جورجي فيليبي برأسية من داخل منطقة الجزاء، حولها إلى مرمى الليوث بعد تلقيه الكرة من ركلة ركنية.

وحاول الشباب في العودة للمباراة سريعًا، طمعًا في تحقيق الثلاثة نقاط من أجل التواجد في الجزء العلوي من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ونجح بالفعل الشباب في التعادل في الدقيقة 40 من الشوط الأول، عن طريق كريستيان جوانكا، بعد هجمة منظمة للشباب أسفرت عن إنفراد اللاعب بحارس مرمى ضمك.

وبذلك ارتفع رصيد الشباب عند 6 نقاط في المركز الرابع من الدوري، بينما أصبح رصيد ضمك 4 نقاط في المركز الحادي عشر.