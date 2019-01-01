فيديو – الشارقة يقلب الطاولة على بني ياس ويعزز صدارته

الشارقة يقلب الطاولة على بني ياس بهدفين ودبا الفجيرة يحسم الديربي

فيسبوك تويتر بلال محمد

افتتح الشارقة الجولة الـ 20 من دوري الخليج العربي الإماراتي، بفوز هام على حساب بني ياس بهدفين لهدف، في صراع الفريق على صدارة الدوري.

بني ياس افتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة الثالثة عن طريق سهيل النوبي، بعد تمريرة من منتصف الملعب، استلمها اللاعب وراوغ المدافع ووضعها في الشباك.

واستطاع ايجور كورنادو، في الدقيقة 34 أن يسجل هدف التعادل للشارقة، بعد تمريرة طولية استلمها وسدد من خارج المنطقة لتسكن الكرة الشباك.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة، استطاع كورنادو أن يسجل الهدف الثاني لفريقه، ويقلب الطاولة من علامة الجزاء، بعدما سدد الركلة بطريقة رائعة في منتصف المرمى.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الشارقة إلى النقطة 50 في صدارة جدول ترتيب الدوري، وبفارق 12 عن العين وشباب الأهلي أصحاب المركز الثاني والثالث مع لعب 19 مباراة.

وفي المباراة الثانية، من الجولة استطاع دبا الفجيرة أن يحسم الديربي، أمام الفجيرة بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح محمد بن يطو أهداف اللقاء لصالح الفجيرة في الدقيقة 13.

وتمكن خالد عبد الله من خطف هدف التعادل لصالح دبا في الدقيقة 28، قبل أن ياسين البخيت هدف الفوز في الوقت القاتل من اللقاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد دبا الفجيرة إلى النقطة 11 في المركز الأخير من جدول الدوري، وتجمد رصيد الفجيرة عند النقطة 14 في المركز الثاني عشر.