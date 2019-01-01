فيديو - الشارقة يتأهل لنصف نهائي كأس رئيس الدولة على حساب الإمارات
تأهل نادي الشارقة الإماراتي إلى ربع نهائي من بطولة كأس رئيس الدولة على حساب فريق الإمارات، بعد الفوز بنتيجة بهدفين مقابل هدف.
حقق الشارقة الفوز على ضيفه الإمارات بعد التعادل الإيجابي في الوقت الأصلي للمباراة واللجوء إلى الوقت الإضافي حسمه أصحاب الأرض بهدف قاتل.
وافتتح ريان مينديز الأهداف لصالح الشارقة في الدقيقة 13 من عمر اللقاء بعد تلقيه تمريرة طولية رائعة داخل حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة ببراعة داخل المرمى.
#الشارقة يتقدم على #الامارات بهدف اللاعب ريان مينديز#كأس_رئيس_الدولة #المنصة pic.twitter.com/3byAqz4J8w— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) February 9, 2019
واستطاع الفريق الضيف في خطف هدف التعادل عن طريق حسام لطفي في الدقيقة 94 من عمر اللقاء بعد استغلاله كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء ليسجل التعادل ويجبر الجميع على اللجوء إلى وقت إضافي.
حسام لطفي يحرز هدف #الامارات الأول وهدف التعادل في مرمى #الشارقة#كأس_رئيس_الدولة #المنصة pic.twitter.com/qDF441QVed— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) February 9, 2019
وسجل عبدالله الغانم هدف الفوز والتأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة بالإمارات في الدقيقة 107، بعد استغلاله لخطأ حارس مرمى الإمارات.
عبدالله غانم يحرز هدف #الشارقة الثاني في مرمى #الامارات#كأس_رئيس_الدولة #المنصة pic.twitter.com/eK5J0wNW97— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) February 9, 2019
ويلعب في الوقت الحالي شباب الأهلي دبي أمام النصر، في ربع نهائي كأس رئيس الدولة.