فيديو - السومة وجيوفينكو وتشافي يتنافسون على لقب الهدف الأفضل

الهلال كان قد حقق الفوز على حساب فاز الاستقلال بهدف دون رد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا عن الأهداف التي ستنافس على لقب هدف الأسبوع بعد نهاية الجولة الرابعة من دور مجموعات البطولة.

وشهدت القائمة التي كشف عنها الحساب الرسمي تواجد أهداف كُلاً من عمر السومة لاعب الأهلي في مرمى بيروزي الإيراني، وسبيستيان جيوفينكو لاعب الهلال في مرمى الاستقلال الإيراني.

🕕76:90= #التعاون و #الفيصلي الأكثر تسجيلاً في الدوري السعودي خلال هذه الدقائق برصيد 17 هدف. pic.twitter.com/HkWKHzXH8B — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 25, 2019

كما شهدت القائمة أيضاً تواجد الثنائي الإسباني تشافي هيرنانديز لاعب نادي السد القطري في شباك باختاكور الأوزبكي، وهدف اللاعب ريكاردو لوبيز لاعب جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي في شباك نادي أوراوا الياباني.

الهلال كان قد حقق الفوز على حساب فاز الاستقلال بهدف دون رد، ليحافظ الزعيم على تصدره للمجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط.

💥سيبستيان جيوڤنكو

🎯 تشاڤي هيرنانديز

🔥 ريكاردو لوبيز

💯 @omaralsomah



4️⃣ أهداف مرشحة لجائزة هدف الأسبوع في #دوري_أبطال_آسيا! لمن ستصوت؟https://t.co/zMF9vTpp2H pic.twitter.com/IWGTkxzgjv — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 25, 2019

وعلى الجانب الأخر، نجح النادي الأهلي في الحصول على النقطة السادسة له، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني في المجموعة الرابعة.