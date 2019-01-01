النتائج المباشرة
دوري أبطال آسيا

فيديو - السومة وجيوفينكو وتشافي يتنافسون على لقب الهدف الأفضل

التعليقات()
السومة
الهلال كان قد حقق الفوز على حساب فاز الاستقلال بهدف دون رد
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا عن الأهداف التي ستنافس على لقب هدف الأسبوع بعد نهاية الجولة الرابعة من دور مجموعات البطولة.

وشهدت القائمة التي كشف عنها الحساب الرسمي تواجد أهداف كُلاً من عمر السومة لاعب الأهلي في مرمى بيروزي الإيراني، وسبيستيان جيوفينكو لاعب الهلال في مرمى الاستقلال الإيراني.

كما شهدت القائمة أيضاً تواجد الثنائي الإسباني تشافي هيرنانديز لاعب نادي السد القطري في شباك باختاكور الأوزبكي، وهدف اللاعب ريكاردو لوبيز لاعب جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي في شباك نادي أوراوا الياباني.

الهلال كان قد حقق الفوز على حساب فاز الاستقلال بهدف دون رد، ليحافظ الزعيم على تصدره للمجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط.

وعلى الجانب الأخر، نجح النادي الأهلي في الحصول على النقطة السادسة له، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

إغلاق