فيديو - السومة "التاريخي" يقود أهلي جدة لصدارة المجموعة بالفوز على بيرسبوليس
حقق أهلي جدة فوزًا ثمينًا على برسبوليس، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وكان السومة هو كلمة السر لفوز الأهلي على الفريق الإيراني حيث نجح في تسجيل ثنائية لفريقه يقوده لخطف الثلاثة نقاط أمام فريق صعب.
وأحرز السومة الهدف الأول في الدقيقة 30 من عمر اللقاء من نقطة الجزاء، بعد أن حصل عليها عبدالرحمن غريب، حيث سددها بقوة على يمين حارس بيرسبوليس.
الاهلي 1 : 0 بيرسبوليس #السومه #الاهلي_بيرسبوليس pic.twitter.com/8PGV9lKbEy— فيصل الحربي (@faisal3ii) April 22, 2019
وفي الشوط الثاني مارس السومة هوايته بتسديد الركلات الحرة المباشرة من على حدود المنطقة، بتسجيل هدف ثان للأهلي في الدقيقة 84 بتسديدة صاروخية.
الهدف الثاني 💚💚 #السومه #الاهلي_بيرسبوليس pic.twitter.com/dxuRYzY2tU— فيصل الحربي (@faisal3ii) April 22, 2019
وأصبح عمر السومة هو الهداف التاريخي لأهلي جدة في دوري أبطال آسيا، بعد أن ارتفع رصيده إلى 16 هدفًا في مسيرته مع الراقي في البطولة.
وأحرز شجاع خليل زاده الهدف الوحيد لفريقه الإيراني في الدقيقة 93 من رأسية خادعت حارس مرمى الأهلي محمد العويس قبل انتهاء اللقاء بثوان.
وبذلك ارتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا، بينما تجمد رصيد الفريق الإيراني عند 4 نقاط في المركز الثاني من المجموعة الرابعة.
العقيد عمر السومة فشل في التسجيل في المباراتين السابقتين للراقي في دوري أبطال أسيا ❌— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 22, 2019
واليوم يضع الفريق في المقدمة ⚽️pic.twitter.com/VHRDa4MrIy