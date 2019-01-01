فيديو - السومة "التاريخي" يقود أهلي جدة لصدارة المجموعة بالفوز على بيرسبوليس

الأهلي يحقق فوزًا على بيرسبوليس الإيراني

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق أهلي جدة فوزًا ثمينًا على برسبوليس، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وكان السومة هو كلمة السر لفوز الأهلي على الفريق الإيراني حيث نجح في تسجيل ثنائية لفريقه يقوده لخطف الثلاثة نقاط أمام فريق صعب.

وأحرز السومة الهدف الأول في الدقيقة 30 من عمر اللقاء من نقطة الجزاء، بعد أن حصل عليها عبدالرحمن غريب، حيث سددها بقوة على يمين حارس بيرسبوليس.

وفي الشوط الثاني مارس السومة هوايته بتسديد الركلات الحرة المباشرة من على حدود المنطقة، بتسجيل هدف ثان للأهلي في الدقيقة 84 بتسديدة صاروخية.

وأصبح عمر السومة هو الهداف التاريخي لأهلي جدة في دوري أبطال آسيا، بعد أن ارتفع رصيده إلى 16 هدفًا في مسيرته مع الراقي في البطولة.

وأحرز شجاع خليل زاده الهدف الوحيد لفريقه الإيراني في الدقيقة 93 من رأسية خادعت حارس مرمى الأهلي محمد العويس قبل انتهاء اللقاء بثوان.

وبذلك ارتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا، بينما تجمد رصيد الفريق الإيراني عند 4 نقاط في المركز الثاني من المجموعة الرابعة.