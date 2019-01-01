فيديو - "السواط" يقود التعاون للفوز على حساب الوحدة بالدوري السعودي

التعاون يخطف 3 نقاط غالية أمام الوحدة

حقق التعاون فوزًا ثمينًا على نظيره الوحدة، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أقيمت على ملعب "مدينة الملك عبدالله" في مدينة بريدة.

سكري القصيم داوى جراح الهزيمة أمام النصر في الجولة الماضية، بفوز مثير على الوحدة القوي الذي كان يسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري السعودي.

التعاون استغل البدايات وخطف هدف التقدم في الدقيقة 9 من عمر المباراة، عن طريق نيلدو بيترولينا، حيث سدد الكرة من ضربة حرة داخل منطقة الجزاء ومرت من الجميع تتهادى داخل المرمى.

وتعادل الوحدة في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول عن طريق يوسف نياكاتي برأسية قوية بعد تلقيه عرضية من الجهة اليسرى أكثر من رائعة.

وفي الشوط الثاني حسم التعاون المباراة، بهدف ثان عن طريق عبدالمجيد السواط في الدقيقة 65 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبذلك ارتفع رصيد التعاون إلى 22 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا بعد الفوز في 7 مباريات وتعادل في واحدة وتلقى 4 هزائم، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 21 نقطة في المركز الثالث حيث حقق 7 انتصارات وتلقى 5 هزائم.