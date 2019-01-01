فيديو| السليتي يطلق رصاصة الرحمة على مدغشقر

فوز ثلاثي لتونس في العرض الأقوى حتى الآن..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب منتخب تونس على خصمه منتخب مدغشقر بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر.

تقدم فرجاني ساسي في الدقيقة 52 بعد تمريرة من يوسف المساكني، وفي الدقيقة 60 أضاف المساكني الهدف الثاني.

في الدقيقة 66 حل نعيم السليتي بديلاً للمساكني، ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 93 بعد تمريرة من وهبي الخزري.

هدف ⚽️ انتهت القصة! نعيم السليتي يضيف الثالث 👏👏



🇹🇳 3 - 0 🇲🇬#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/JxMiGUfQYd — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١١ يوليو ٢٠١٩

الهدف أتى استثماراً لاندفاع مدغشقر بعد أن لم يعُد لديه ما يخسره، ليطلق السليتي الرصاصة الأخيرة.

بذلك يتأهل التوانسة إلى نصف النهائي لمواجهة السنغال، فيما يلتقي منتخب الجزائر بنيجيريا.