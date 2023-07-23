فيديو | "السلام عليكم" .. الهلال يُقدم مدربه ولاعبيه الجدد في حفل مذهل

الهلال أبرم 3 صفقات جديدة هذا الصيف

يخوض الهلال السعودي حاليًا مباراة ودية إعدادية للموسم الجديد ضد الكويت الكويتي في استاد الملك فهد الدولي بالرياض، وقد نظم النادي حفلًا رائعًا لتقديم مدربه الجديد جورج جيسوس ولاعبيه الجدد قبل انطلاق اللقاء.

الزعيم تعاقد مع الثلاثي خاليدو كوليبالي وروبن نيفيش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هذا الصيف، ويُقال أنه حسم عمليًا ضم البرازيلي مالكوم من زينيت سان بطرسبرج الروسي ويُحاول جاهدًا ضم ألكسندر ميتروفيتش من فولهام.

الإدارة الزرقاء أقامت حفلًا رائعًا تم خلاله تقديم المدرب العائد في فترة ثانية بجانب النجوم الثلاثة الجدد، وقد كان لافتًا بدء الثلاثي حديثهم مع الجماهير بكلمة "السلام عليكم"، وهو ما أحدث تفاعلًا كبيرًا ورد فعل رائع من الجمهور الذي ملأ المدرجات.

وأبدى جيسوس واللاعبون الثلاثة سعادتهم الكبيرة بالتواجد مع الهلال ووعدوا الجمهور ببذل قصارى جهدهم لتحقيق الإنجازات والفوز بالألقاب وتعويضهم عن الموسم الماضي المخيب للآمال.

يُشار إلى أن الهلال خسر الموسم الماضي لقبي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا بجانب كأس السوبر السعودي، وقد اكتفى بالتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين والوصول لنهائي كأس العالم للأندية حيث خسر أمام ريال مدريد.