فيديو - السعودية تتعادل وديًا مع المنتخب المالي

المنتخب السعودي يستعد لمواجهة اليمن

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تعادل المنتخب السعودي، إيجابيًا مع نظيره المالي، بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب "الأمير محمد بن فهد".

ويستعد المنتخب السعودي لخوض منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وأيضًا المؤهلة لكأس الأمم الآسيوية.

المنتخب السعودي تلقى هدف في الدقيقة 38 عن طريق أداما تراوري عن طريق تسديدة يسارية رائعة من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس.

حاول المنتخب السعودي خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول من إحراز هدف التعادل ولكن لم تكلل محاولات لاعبيه بالنجاح لينتهي النصف الأول بتقدم الضيوف.

وفي الشوط الثاني، تمكن المنتخب السعودي من تعديل النتيجة في الدقيقة 53 عن طريق سالم الدوسري بعد تلقيه عرضية أرضية من الناحية اليمنى، سدد الكرة في مرمى مالي بسهولة.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره اليمني ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، يوم الثلاثاء المقبل خارج الديار.