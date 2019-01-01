فيديو - السد يفتتح مونديال الأندية بفوز مثير على هينجين ويتأهل للدور الثاني

السد يفوز على هينجين في افتتاح مونديال الأندية

نجح السد القطري في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب هينجين سبورت ضمن الدور الأول من كأس العالم للأندية في المباراة التي أقيمت على ملعب "جاسم بن حمد".

السد قدم مباراة مميزة أمام هينجين سبورت، ضمن الدور الأول في بطولة العالم للأندية الذي يشارك فيها الفريق القطري كمستضيف للبطولة.

بغداد بونجاح سجل الهدف الأول للسد في الدقيقة 26 من عمر اللقاء، بعد استغلال كرة عائدة من قدم مدافع هينجين سبورت، ليضعها في مرمى الفريق الضيف.

هدف ⚽️



الأفضل في آسيا يعزز تفوق أصحاب الأرض في الشوط الأول!



السد 2 يانغين سبور 0#ClubWC #beINFIFACWC pic.twitter.com/ru2lBtCVbf — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 11, 2019

وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف بونجاح نجم المنتخب الجزائري، حيث عمت السعادة على مدرجات ملعب "جاسم بن حمد".

وفي الشوط الثاني، استغل الفريق الضيف بداية النصف الثاني وخطف هدف التعادل بعد مرور 4 دقائق فقط عن طري إيمي روين.

جاء الهدف بتسديدة على يسار حارس مرمى السد بعد انفراد إيمي روين به، حيث احتكم حكم المباراة لتقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف.

هدف ⚽️



هدف تاريخي للضيوف في المرمى القطري!



السد 1 يانغين سبور 1#ClubWC #beINFIFACWC pic.twitter.com/EOue6nK80w — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 11, 2019

واتجه الفريقين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، إلى وقت إضافي حيث تمكن عبدالكريم حسن من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 100 من عمر المباراة.

وحسم السد الفوز في الدقيقة 117 بهدف ثالث عن طريق بيدرو، ليتاهل إلى الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

وتأهل فريق السد لمواجهة مونتيري المكسيكي في الدور الثاني يوم السبت المقبل، على ملعب "جاسم بن حمد"، حيث في حالة الفوز سيتأهل إلى نصف النهائي لمواجهة ليفربول الإنجليزي.