فيديو - الريان يحسم الديربي بثلاثية في شباك العربي

الريان يعود للدوري بعد فترة التوقف بثلاثية في شباك العربي

فيسبوك تويتر بلال محمد

حسم الريان ديربي الكرة القطرية، لصالحه بعدما فاز على نظيره العربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ 16 من الدوري.

ريفاس افتتح أهداف اللقاء لصالح الريان في الدقيقة 13، بتسديدة صاروخية من مشارف منطقة الجزاء على الجهة اليمنى، بعد متابعة لتصدى حارس الريان.

وبعد خمس دقائق من الهدف الأول، استطاع الكوري كو ميونج جين تسجيل الهدف الثاني لفريقه، بعد مجهود فردى أنهاه بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 52، تمكن ويلفريد بوني من تقليص الفارق بعد عرضية من الجهة اليمنى لفريقه قابلها بلمسة واحدة في الشباك.

وأطلق ريفاس رصاصة الرحمة على قلوب مشجعي العربي، بهدف ثالث في الدقيقة 67، بتصويبة قوية أيضاً من خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرة من موفق عوض.

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وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الريان إلى النقطة 30 في المركز الثالث مؤقتاً، وبفارق نقطتين عن السيلية صاحب المركز الرابع والذي يتبقى له مباراة.