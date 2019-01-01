فيديو - الرجاء يواصل الصعود بالفوز أمام الريف الحسيمي

الأخضر يلاحق الوداد، المنفرد بالصدارة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق الرجاء المغربي الفوز أمام شباب الريف الحسيمي بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب ميمون العرصي، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 من الدوري المغربي للمحترفين.

هدف اللقاء الأول سجله عمر بوطيب في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد عدد من التسديدات من زملائه، كان يتصدى لها مدافعي الخصم وحارسه.

وبعدها بثلاث دقائق فقط، عزز محسن ياجور من تقدم الأخضر بهدف ثاني مستغلًا خطأ مدافعي شباب الريف الحسيمي.

وجاء هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 68 من عمر المباراة، من ضربة جزاء، سددها عبد العظيم خضروف.

الفوز رفع رصيد الرجاء إلى النقطة 40 في وصافة جدول الترتيب، بفارق 12 نقطة عن الوداد، صاحب الصدارة، والذي لا يتقدم على النسور بمباراة واحدة.

بينما زادت الهزيمة من معاناة الريف الحسيمي في مؤخرة جدول الترتيب برصيد 22 نقطة.