فيديو - الرائد يُسقط الفيحاء ويحقق أول فوز بالدوري السعودي
حقق فريق الرائد فوزًا هامًا على نظيره الفيحاء، بهدفين دون رد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة الخامسة.
ونجح الرائد في تحقيق الفوز الأول له في الدوري بالموسم الحالي بعد مرور 4 جولات حيث تعادل في واحدة وفاز في مثلها وتعادل في 2 .
تمكن الرائد من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، عن طريق ماركو بيريز بعد استغلال أخطاء خط دفاع الفيحاء وحارس مرماه.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩
هدف #الرائد الأول سجله ماركو بيريز في الدقيقة 20
#الرائد_الفيحاء #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/AeSnKSw2EH
وأضاف أحمد زين الهدف الثاني للرائد في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، برأسية رائعة على يسار حارس الفيحاء ليؤكد الثلاث نقاط لفريقه.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩
هدف #الرائد الثاني سجله أحمد الزين في الدقيقة 61
#الرائد_الفيحاء #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/GgOu4WnVSn
وبذلك رفع الرائد رصيده إلى4 نقاط في المركز الـ14 بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 5 نقاط في المركز الـ12 بعد مرور 5 جولات من الدوري.