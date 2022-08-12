فيديو | "الديناصور" يزيل الضغط عن ميسي ولاعبي باريس سان جيرمان قبل موسم ساخن!

هكذا يدخل لاعبو باريس سان جيرمان موسمًا كرويًا معقدًا

يبدو أن استعدادات الموسم الجديد بعد انطلاق أول أسابيعه بالنسبة باريس سان جيرمان الفرنسي وأبرز نجومه تمر بفترة من المرح، خصوصًا بعد الفوز العريض على كليرمونت في افتتاح الدوري بخماسية كاملة.

ويبدو ليونيل ميسي منتشيًا بدرجة كبيرة بعد الهدفين اللذين سجلهما في مرمى كليرمونت وأحدهما كان من أفضل أهدافه على الإطلاق، إذ سجله من ركلة مزدوجة لم يعتد عليها متابعو كرة القدم من ميسي، الذي حرمه قصر قامته من العديد من الأهداف من ذات الشاكلة في مسيرته.

ميسي ظهر في احتفالات محاكاة للديناصورات، مع كل من ماركو فيراتي وماركينيوس وبريسنيل كيمبيمبي، في احتفالات انضم إليها لاحقًا كل من الإيطالي جيانلويجي دوناروما، والمغربي أشرف حكيمي.

لاعبو باريس سان جيرمان كانوا يرتدون أزياء عليها طابع النادي، فيما يوحي بأنه نشاط ترفيهي تابع للإطار الرسمي، وهو ما يوحي أيضًا بأن باريس سان جيرمان ولاعبيه مهتمون بتخفيف الضغوطات التي يعانيها اللاعبون قبل مطلع الموسم.

ويسعى باريس سان جيرمان لعمل موسم مختلف ليس على المستوى المحلي إذ حقق الفريق لقب الدوري الفرنسي 8 مرات في آخر 10 مواسم، ولكن على مستوى دوري أبطال أوروبا المسابقة التي يطمح أن يحقق لقبها للمرة الأولى في تاريخه.