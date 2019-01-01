فيديو - الدوري المغربي | حسنية أكادير يرتقي للوصافة بخماسية في الكوكب المراكشي

شراكة بين أكادير واتحاد طنجة في الوصافة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق حسنية أكادير الفوز أمام الكوكب المراكشي بخماسية مقابل هدف وحيد، على ملعب أدرار، ضمن الجولة الـ22 من الدوري المغربي.

البداية كانت في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول بهدف جلال الداودي من ركلة ثابتة، ثم أضاف أيوب الملوكي الهدف الثاني في الدقيقة 24 مستغلًا خطأ دفاعي.

ومن ضربة جزاء، أحرز الداودي الهدف الثالث في الدقيقة 28، وبعدها بست دقائق أهدر اللاعب نفسه ضربة جزاء أخرى.

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وفي الدقيقتين 63 و90 سجل يوسف الفحلي وكريم أيت الهدفين الرابع والخامس، بينما سجل الفريق المراكشي هدفه الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق ياسين الذهبي.

#بطولة_إتصالات_المغرب| #حسنية_أكادير يؤزم وضعية #الكوكب_المراكشي بأسفل الترتيب بعدما فاز عليه بنتيجة 5-1 برسم الأسبوع 22.<<أهداف المواجهة>>. pic.twitter.com/0w57SDl68G — Arryadia TV officiel (@arryadiatv) ٢٧ مارس ٢٠١٩

الفوز أعاد أكادير إلى المركز الثاني برصيد 33 متساويًا مع اتحاد طنجة، صاحب المركز الثالث، وبفارق 15 نقطة عن الوداد، صاحب الصدارة.

بينما يعاني الكوكب المراكشي في مؤخرة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة.