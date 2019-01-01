فيديو - الدحيل يُمطر شباك السد برباعية في الدوري القطري
حقق فريق الدحيل فوزًا هامًا على السد، ضمن منافسات دوري نجوم قطر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد عبدالله بن خليفة.
واستضاف الدحيل نظيره السد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر، مساء اليوم السبت، حيث على الرغم من تقدم السد لكن الدحيل قلب الطاولة على الضيوف.
وتقدم السد عن طريق حسن خالد الهيدوس في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، ولكن تمكن محمد مونتاري من تعديل النتيجة في الدقيقة 34 من ضربة جزاء.
🎥 فيديو | هدف #السد الأول عن طريق اللاعب حسن الهيدوس#الدحيل_السد ٠ - ١— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) November 2, 2019
الاسبوع 9⃣ | #دوري_نجوم_QNB @AlsaddSC pic.twitter.com/K4iKdnMVBf
وقبل انتهاء الشوط الأول أحرز كريم بوضياف الهدف الثاني للدحيل في الدقيقة 46 من عمر اللقاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.
🎥 فيديو | هدف #الدحيل الثاني عن طريق اللاعب كريم بو ضيف#الدحيل_السد ٢ - ١— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) November 2, 2019
الاسبوع 9⃣ | #دوري_نجوم_QNB @DuhailSC pic.twitter.com/X5abUIhWO2
🎥 فيديو | هدف #الدحيل الأول عن طريق اللاعب محمد مونتاري من ركلة جزاء#الدحيل_السد ١ - ١— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) November 2, 2019
الاسبوع 9⃣ | #دوري_نجوم_QNB @DuhailSC pic.twitter.com/MtmIMsZmqE
وفي الشوط الثاني، استمر تقدم الدحيل ونجحوا في توسيع الفارق بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 81 عن طريق إيدميسلون جونيور.
🎥 فيديو | هدف #الدحيل الثالث عن طريق اللاعب ادملسون#الدحيل_السد ٣ - ١— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) November 2, 2019
الاسبوع 9⃣ | #دوري_نجوم_QNB @DuhailSC pic.twitter.com/sQjdTe1fwg
وتعرض أحمد ياسر المحمدي للطرد في الدقيقة 88 من صفوف الدحيل ليظهر الأمل لصالح السد في العودة بالنتيجة في أخر الدقائق ولكن ينهي الدحيل النتيجة بإحراز الرابع عن طريق المعز علي في الدقيقة 91.
🎥 فيديو | هدف #الدحيل الرابع عن طريق اللاعب المعز علي#الدحيل_السد ٤ - ١— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) November 2, 2019
الاسبوع 9⃣ | #دوري_نجوم_QNB @DuhailSC pic.twitter.com/S7xUWGMwQ6
وعزز الدحيل صدراته للدوري القطري برصيد 23 نقطة، بينما تجمد رصيد السد عند 15 نقطة في المركز الرابع من دوري نجوم قطر.