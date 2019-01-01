فيديو.. الدحيل يقلب الطاولة على الغرافة في دوري نجوم قطر

الدحيل يتصدر ترتيب الدوري القطري

حقق الدحيل ريمونتادا على الغرافة، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دوري نجوم قطر، التي أقيمت مساء اليوم على ملعب عبدالله بن خليفة.

وعاد الدحيل إلى صدارة ترتيب دوري نجوم قطر، بعد اعتلاء الريان القمة أمس، بشكل مؤقت، حيث يسعى الدحيل لتحقيق البطولة الموسم الحالي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الدحيل والغرافة، ليأتي دور المدربين، في الشوط الثاني من أجل خطف الثلاث نقاط الهامة في مشوار الدوري.

وأحرز سفيان هنيّ الهدف الوحيد للغرافة في الدقيقة 60 من عمر اللقاء ليفاجيء أصحاب الأرض ويقرب من الثلاث نقاط من أجل تحسين موقعه في ترتيب الدوري.

ولكن سريعًا نجح محمد مونتاري في تحقيق التعادل في الدقيقة 66، من عمر اللقاء ويعيد المباراة إلى نقطة البداية مرة أخرى والصراع يشتعل على الثلاث نقاط.

وقبل انتهاء المباراة بثلاثة دقائق، نجح جونيور في خطف المباراة لصالح الدحيل بهدف قاتل، في الدقيقة 87، ليعيد فريقه إلى قمة الترتيب.

وارتفع رصيد الدحيل إلى 20 نقطة بعد مرور 8 مباريات بينما تجمد رصيد الغرافة عند 14 نقطة في المركز الرابع.