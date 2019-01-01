فيديو.. الدحيل يقلب الطاولة على الغرافة في دوري نجوم قطر
حقق الدحيل ريمونتادا على الغرافة، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دوري نجوم قطر، التي أقيمت مساء اليوم على ملعب عبدالله بن خليفة.
وعاد الدحيل إلى صدارة ترتيب دوري نجوم قطر، بعد اعتلاء الريان القمة أمس، بشكل مؤقت، حيث يسعى الدحيل لتحقيق البطولة الموسم الحالي.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الدحيل والغرافة، ليأتي دور المدربين، في الشوط الثاني من أجل خطف الثلاث نقاط الهامة في مشوار الدوري.
وأحرز سفيان هنيّ الهدف الوحيد للغرافة في الدقيقة 60 من عمر اللقاء ليفاجيء أصحاب الأرض ويقرب من الثلاث نقاط من أجل تحسين موقعه في ترتيب الدوري.
🎥 فيديو | هدف #الغرافة الأول عن طريق اللاعب سفيان هني#الدحيل_الغرافة ٠ - ١— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) October 26, 2019
الاسبوع 8⃣ | #دوري_نجوم_QNB @ALGHARAFACLUB pic.twitter.com/agr88JxUwE
ولكن سريعًا نجح محمد مونتاري في تحقيق التعادل في الدقيقة 66، من عمر اللقاء ويعيد المباراة إلى نقطة البداية مرة أخرى والصراع يشتعل على الثلاث نقاط.
🎥 فيديو | هدف #الدحيل الأول عن طريق اللاعب محمد مونتاري#الدحيل_الغرافة ١ - ١— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) October 26, 2019
الاسبوع 8⃣ | #دوري_نجوم_QNB @DuhailSC pic.twitter.com/WxOmTxFbq0
وقبل انتهاء المباراة بثلاثة دقائق، نجح جونيور في خطف المباراة لصالح الدحيل بهدف قاتل، في الدقيقة 87، ليعيد فريقه إلى قمة الترتيب.
🎥 فيديو | هدف #الدحيل الثاني عن طريق اللاعب ادملسون#الدحيل_الغرافة ٢ - ١— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) October 26, 2019
الاسبوع 8⃣ | #دوري_نجوم_QNB @DuhailSC pic.twitter.com/LMISYjX9bs
وارتفع رصيد الدحيل إلى 20 نقطة بعد مرور 8 مباريات بينما تجمد رصيد الغرافة عند 14 نقطة في المركز الرابع.