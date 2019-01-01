فيديو - الحكم يطرد لاعب العين بعد العودة لتقنية الفيديو

بندر الأحبابي يخرج من المباراة مطرودًا بعد العودة لتقنية الفيديو

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

طرد حكم مباراة العين والوحدة، اللاعب بندر الأحبابي، بسبب الخشونة الزائدة، بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو "VAR".

العين يستضيف الوحدة، بالمباراة المؤجلة من الإسبوع الثالث عشر، ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، على استاد هزاع بن زايد.

حكم المباراة عاد إلى تقنية حكم الفيديو "VAR"، من أجل التأكد من خشونة بندر الأحبابي مدافع نادي العين، قبل اتخاذ القرار بشأن طرده.

الدقيقة 49 شهدت طرد بندر الأحبابي، بعد التدخل العنيف على عبد الباسط محمد لاعب فريق نادي الوحدة.

المباراة كانت مؤجلة من الثالثة عشر، بسبب مشاركة فريق العين في منافسات كأس العالم للأندية، والتي أقيمت خلال شهر ديسمبر الماضي.