فيديو - الجماهير تقتحم الملعب قبل مواجهة الهلال وأحد

تذاكر المباراة نفدت بأكمالها بالأمس، فاضطر البعض لاقتحام الملعب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

سادت حالة من الفوضى محيط استاد الأمير محمد بن عبد العزيز؛ الذي يستضيف مواجهة الهلال وأحد السعوديين، قبل انطلاق المباراة بدقائق.

وتقام المباراة على ملعب أحد، ضمن الجولة الـ11 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً بتوقيت الرياض.

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صحيفة "الرياضية" السعودية نشرت فيديو يظهر اقتحام عدد من الجماهير لبوابات الاستاد، لحضور المباراة دون حمل تذاكر.

وكانت الشركة الراعية قد أعلنت بالأمس نفاد كافة تذاكر المباراة، في ظل الإقبال الكبير عليها.

يذكر أن الزعيم يحتل المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.

بينما يأتي صاحب الأرض اليوم في المركز الـ15 برصيد ست نقاط فقط.