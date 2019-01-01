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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيديو - التعاون يكتسح أُحد برباعية نظيفة في الدوري السعودي

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عبدالفتاح آدم
عبدالفتاح آدم يقود التعاون للفوز على أحد بالدوري السعودي

حقق التعاون فوزًا كبيرًا على نظيره أُحد، بأربعة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل التعاون نتائجه الجيدة حيث لم يهزم في أخر 3 مباريات حقق فوزين وتعادل أمام اتحاد جدة، سلبيًا، في لقاء الجولة التاسعة عشر.

وافتتح التسجيل لسكري القصيم عبدالفتاح آدم في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، برأسية رائعة بعد أن تلقى عرضية مميزة من الجبهة اليسرى.

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وأضاف عبدالفتاح الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، بعد متابعته لعرضية من الجبهة اليمنى ليسددها في المرمى قبل أن يمسك بها حارس أحد.

ولم يتمكن أحد من العودة في النتيجة، في الشوط الأول ولم ينجح لاعبيه من الوصول لشباك التعاون.

أضاف عبدالفتاح آدم الهدف الثالث "هاتريك"، في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، بعد انطلاقة رائعة وتسديدة ارتطمت في قدم مدافع أحد لتسكن الشباك.

واختتم تاوامبا الأهداف في الدقيقة 85 للتعاون ليؤكد أحقية سكري القصيم بالثلاثة نقاط.

وارتفع رصيد التعاون إلى 33 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد أحد عند 12 نقطة في أخر مركز بالترتيب.

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