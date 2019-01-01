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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيديو - التعاون يعمق جراح الهلال بثنائية ويمنعه من العودة للقمة

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التعاون
التعاون يكرر فوزه على الهلال

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

 حقق فريق التعاون فوزًا هامًا على الهلال، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة ٢٨ من الدوري السعودي للمحترفين.

التعاون كرر فوزه على الهلال، بعد أن حقق عليه فوزًا بخماسية نظيفة في نصف نهائي الكأس.

أحرز الهدف الأول للتعاون تاوامبا في الدقيقة 65 بعد أن انفرد بحارس الهلال المعيوف ووضعها بطريقة رائعة.

والثاني نجح التعاون في إحرازه سريعًا عن طريق هيلدون راموس في الدقيقة 70 من عمر اللقاء بصناعة تاوامبا.

وبذلك رفع التعاون رصيده إلى النقطة 52 في المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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بينما فشل الهلال في استعادة قمة الدوري من النصر الذي سيسعى لاستغلال سقوط الزعيم للظفر باللقب.

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