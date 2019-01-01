فيديو - التعاون يعمق جراح الهلال بثنائية ويمنعه من العودة للقمة

التعاون يكرر فوزه على الهلال

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق فريق التعاون فوزًا هامًا على الهلال، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة ٢٨ من الدوري السعودي للمحترفين.

التعاون كرر فوزه على الهلال، بعد أن حقق عليه فوزًا بخماسية نظيفة في نصف نهائي الكأس.

أحرز الهدف الأول للتعاون تاوامبا في الدقيقة 65 بعد أن انفرد بحارس الهلال المعيوف ووضعها بطريقة رائعة.

الهدف الأول لنادي التعاون سجله اللاعب تاوامبا ي الدقيقة 65

الهلال 0 : 1 التعاون#الهلال_التعاون#دوري_بلس pic.twitter.com/VBfuEDJgsz — دوري بلس (@dawriplusksa) April 29, 2019

والثاني نجح التعاون في إحرازه سريعًا عن طريق هيلدون راموس في الدقيقة 70 من عمر اللقاء بصناعة تاوامبا.

الهدف الثاني لنادي التعاون سجله اللاعب هيلدون في الدقيقة 69

الهلال 0 : 2 التعاون#الهلال_التعاون#دوري_بلس pic.twitter.com/TUSyTUY0P4 — دوري بلس (@dawriplusksa) April 29, 2019

وبذلك رفع التعاون رصيده إلى النقطة 52 في المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بينما فشل الهلال في استعادة قمة الدوري من النصر الذي سيسعى لاستغلال سقوط الزعيم للظفر باللقب.