فيديو - التعاون يخطف فوزًا قاتلًا من ضمك بالدوري السعودي

التعاون يقدم مستويات رائعة خلال المباريات الأخيرة بالدوري السعودي

حقق فريق التعاون فوزًا قاتلًا على نظيره ضمك، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "المحالة".

سكري القصيم تمكن من خطف 3 نقاط هامة في مشواره بالدوري بعد عودة المنافسات عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الخاصة بالمنتخبات الوطنية.

التعاون تقدم أولًا على أصحاب الأرض في الشوط الثاني من المباراة عن طريق ساندور مانويل من ضربة جزاء يضع فريقه في المقدمة خلال المباراة بالدقيقة 46.

تعادل ضمك سريعًا في الدقيقة 49 ليشتعل اللقاء مرة أخرى، بهدف جورجي فيليبي، ويعيد المباراة إلى نقطة البداية وتجدد الصراع داخل اللقاء على الـ3 نقاط.

ولكن في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع حصل التعاون على ركلة جزاء أخرى وسددها ساندرو مانويل بنجاح ليخطف 3 نقاط غالية لسكري القصيم.

وارتفع رصيد التعاون في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان إلى 19 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ضمك عند 4 نقاط في المركز الأخير بالبطولة.

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وبهذا الفوز واصل التعاون انتصاراته للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري حيث يقدم مستوى أكثر من رائع خلال الفترة الأخيرة.