فيديو - التعاون يحقق فوزًا هامًا على الفيصلي بالدوري السعودي

التعاون يرتقي 6 مراكز بعد الفوز على الفيصلي

حقق فريق التعاون الفوز على نظيره الفيصلي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدم التعاون مستوى أكثر من ممتاز، امام الفيصلي وحسم الثلاث نقاط الهامة في مشواره في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم التعاون الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 44 من عمر اللقاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم سكري القصيم.

وفي الشوط الثاني، أحرز التعاون الهدف الثاني في الدقيقة 63 عن طريق إيجور روسي بالخطأ في مرماه لتقرب الثلاث نقاط أكثر لنادي التعاون.

وأحرز روسي الهدف الأول للفيصلي في الدقيقة 80، ولكن لم يكن الهدف كافيًا للعودة للقاء والمنافسة على الثلاثة نقاط أو خطف نقطة واحدة على الأقل.

وارتفع رصيد التعاون إلى 10 نقاط في المركز السابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 14 نقطة في المركز الخامس.