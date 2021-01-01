فيديو | التعاون والفيصلي إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين

إقصاء الباطن والقادسية

حُسم اليوم الإثنين، صاحبي أول مقعدين في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بتأهل التعاون والفيصلي رسميًا.

العنابي حل ضيفًا أمام الباطن، في مباراة انتهت بفوز الأول بثنائية مقابل هدف وحيد.

اقرأ أيضًا | عذر البليد .. زيادة عدد الأندية!

محمد الصيعري تقدم أولًا للفيصلي في الدقيقة السادسة، بهدف رائع من تسديدة من ركلة حرة مباشرة، سددها بشكل رائع في الشباك.

وبعدها بـ30 دقيقة، عاد الباطن وأدرك التعادل، عن طريق زكريا سامي، إذ أرسلت عرضية داخل منطقة الجزاء، هُيأت برأسية إلى سامي، الذي استلمها بشكل رائع على صدره، ثم سددها بالقدم في الشباك.

وقبل نهاية المباراة بـ12 دقيقة، سجل الصيعري الهدف الثاني، حيث أُرسلت عرضية من ضربة ركنية إلى داخل منطقة الجزاء، حولها الصيعري برأسية في المرمى.

أما سكري القصيم فجاء صعوده على حساب القادسية، إذ تغلب عليه بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

السكري افتتح التهديف في المباراة بعد مرور عشر دقائق، عبر تسديدة رائعة بأقدام ليندر تاوامبا، من على حدود منطقة الجزاء، إذ بدأت الهجمة بكرة طولية من خط الدفاع، خلف مدافعي القادسية، وتفوق تاوامبا بسرعته، ليسبق مدافعي الخصم، ويسدد صاروخية.

وفي الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، أدرك الضيوف التعادل بأقدام حسن العمري، بعدما استلم تمريرة من ستانلي داخل منطقة الجزاء.

ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، سجل سميحان النابت هدف الفوز للتعاون، بعدما استلم تمريرة بينية رائعة من المتألق كاكو.

يذكر أنه بالغد تُلعب المباراتين الأخرتين بين النصر والعين، والاتحاد والفتح.