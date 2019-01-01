فيديو – التعاون إلى نصف نهائي كأس الملك بثلاثية في شباك الوحدة

التعاون يلحق بالمتأهلين إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

فيسبوك تويتر بلال محمد

حجز نادي التعاون، مقعده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بثلاثية دون رد في شباك الوحدة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبد الله.

شوط المباراة الأولى، انتهى بالتعادل السلبي، في شوط ظهرت ملامحه في فرصتين تسديدة قوية من جليرمي لاعب الوحدة أبعدها حارس التعاون ببراعة، وإهدار تاوامبا ركلة جزاء في الدقيقة 45.

وبعد مرور 13 دقيقة، استطاع تاوامبا أن يضيف الهدف الأول في المباراة لصالح التعاون، برأسية بعد عرضية من الجانب الأيمن.

الهدف الأول لنادي ⁧#التعاون⁩ سجله اللاعب تاوامبا في الدقيقة 58

التعاون 1 : 0 الوحدة



⁧#التعاون_الوحدة⁩

⁧#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق ⁧#دوري_بلس⁩ ⁦https://t.co/FGFclv9p5i⁩ pic.twitter.com/NpjVddZZp7 — دوري بلس (@dawriplusksa) April 2, 2019

وسريعاً وفي الدقيقة 60 أضاف ساندرو مانويل، الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة، بعد تهيئة من داخل منطقة جزاء الوحدة.

الهدف الثاني لنادي ⁧#التعاون⁩ سجله اللاعب ساندرو مانويل في الدقيقة 60

التعاون 2 : 0 الوحدة



⁧#التعاون_الوحدة⁩

⁧#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق ⁧#دوري_بلس⁩ ⁦https://t.co/FGFclv9p5i⁩ pic.twitter.com/KbgLNLiWTP — دوري بلس (@dawriplusksa) April 2, 2019

وفي الدقيقة 65 أضاف عبد الفتاح آدم، الهدف الثالث لصالح التعاون بعد مجهود فردي ومراوغة أكثر من لاعب، أنهاها بتسديدة قوية في أعلي مرمى محمد عواد.