النتائج المباشرة
كأس خادم الحرمين الشريفين

فيديو – التعاون إلى نصف نهائي كأس الملك بثلاثية في شباك الوحدة

آخر تحديث
التعليقات()
التعاون يلحق بالمتأهلين إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

حجز نادي التعاون، مقعده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بثلاثية دون رد في شباك الوحدة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبد الله.

شوط المباراة الأولى، انتهى بالتعادل السلبي، في شوط ظهرت ملامحه في فرصتين تسديدة قوية من جليرمي لاعب الوحدة أبعدها حارس التعاون ببراعة، وإهدار تاوامبا ركلة جزاء في الدقيقة 45.

وبعد مرور 13 دقيقة، استطاع تاوامبا أن يضيف الهدف الأول في المباراة لصالح التعاون، برأسية بعد عرضية من الجانب الأيمن.

اختيارات المحررين

وسريعاً وفي الدقيقة 60 أضاف ساندرو مانويل، الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة، بعد تهيئة من داخل منطقة جزاء الوحدة.

وفي الدقيقة 65 أضاف عبد الفتاح آدم، الهدف الثالث لصالح التعاون بعد مجهود فردي ومراوغة أكثر من لاعب، أنهاها بتسديدة قوية في أعلي مرمى محمد عواد.

إغلاق