فيديو - التعادل الإيجابي يحسم ديربي "كازابلانكا" في البطولة العربية

لقاء قوي بين الرجاء والوداد في البطولة العربية

انتهت مباراة ديربي كازبلانكا بين الرجاء والوداد بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق، في ذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وشهدت المباراة حضور جماهيري كبير من ناحية الفريقين، كلقاء قمة في المدينة المغربية كازبلانكا، ولكن التعادل أجل الحسم للقاء الإياب.

بعد مرور نصف ساعة من الديربي تمكن إسماعيل الحداد لاعب الوداد المخضرم من التقدم لفريق لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وفي الشوط الثاني لم يمر سوى ثلاثة دقائق فقط ليعيد أصحاب الأرض، الرجاء بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بالتعادل في الدقيقة 48.

وبذلك يكفي الوداد المغربي الفوز بأي نتيجة في الإياب أو التعادل السلبي من أجل الصعود للدور المقبل من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.