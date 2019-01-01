فيديو - التعادل الإيجابي يحسم ديربي "كازابلانكا" في البطولة العربية
انتهت مباراة ديربي كازبلانكا بين الرجاء والوداد بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق، في ذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.
وشهدت المباراة حضور جماهيري كبير من ناحية الفريقين، كلقاء قمة في المدينة المغربية كازبلانكا، ولكن التعادل أجل الحسم للقاء الإياب.
بعد مرور نصف ساعة من الديربي تمكن إسماعيل الحداد لاعب الوداد المخضرم من التقدم لفريق لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.
هدف ودادي يشعل كازا..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 2, 2019
إسماعيل الحداد يسجل والاحتفالات تهز الملعب#الرجاء_الوداد #كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/IjFvjBrLzR
وفي الشوط الثاني لم يمر سوى ثلاثة دقائق فقط ليعيد أصحاب الأرض، الرجاء بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بالتعادل في الدقيقة 48.
#الرجاء يعود..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 2, 2019
صاروخ في شباك #الوداد
فابريس نجوما يطلق تسديدة قوية في المرمى#الرجاء_الوداد #كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/vVigFb7VTx
وبذلك يكفي الوداد المغربي الفوز بأي نتيجة في الإياب أو التعادل السلبي من أجل الصعود للدور المقبل من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.