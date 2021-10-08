فيديو | البرازيل تنتصر في غياب نيمار والأرجنتين تتعثر بحضور ميسي

غياب تام لنجوم الهلال السعودي

نجح المنتخب البرازيلي في مواصلة تصدره لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، بالفوز على فنزويلا 3/1 بالجولة الحادية عشر من المنافسات.

البرازيل لعبت بمزيج من العناصر الأساسية والاحتياطية، بتواجد تياجو سيلفا وماركينيو وجابرييل باربوسا وجابرييل جيسوس، مع غياب نيمار وجلوس فينيسوس جونيور على دكة البدلاء كبديل مستخدم.

ماركينيوس نجح في افتتاح التسجيل لصالح المنتخب البرازيلي في الدقيقة 71 من عمر اللقاء، ليعادل النتيجة بعد تقدم فنزويلا بهدف إريك راميريز بالدقيقة الحادية عشر.

جابرييل باربوسا تمكن من وضع بلاده في المقدمة بهدف آخر في الدقيقة 85 من ركلة جزاء، بينما أحرز البديل أنتوني الهدف الثالث في الدقيقة 90.

وفي مباراة أخرى عجزت الأرجنتين عن التسجيل أمام باراجواي، لتكتفي بالتعادل السلبي من دون أهداف خارج ملعبها.

المنتخب الأرجنتيني دخل بالقوة الضاربة بحضور ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا وخواكين كوريا ورودريجو دي بول ومع ذلك فشل في الفوز.

مواجهة أوروجواي وكولومبيا انتهت بنفس النتيجة بالتعادل السلبي 0/0، بينما فازت بيرو على تشيلي بهدفين نظيفين، بغياب أندريه كاريلو نجم الهلال السعودي عن بيرو.

وأما بالنسبة لمواجهة الإكوادور وبوليفيا فقد انتهت بفوز الإكوادور بثلاثية نظيفة، في ظل عدم تواجد جوستافو كويلار لاعب الهلال.

وبهذه النتائج تحتل البرازيل الصدارة بـ27 نقطة، ثم الأرجنتين في المركز الثاني 19، ومن بعدها الإكوادور وأوروجواي 16، كولومبيا 14، باراجواي 12، بيرو 11، تشيلي 7، بوليفيا 6 وفنزويلا 4 نقاط.