فيديو | البرازيل تتعثر.. وميسي يقود الأرجنتين لانتصار كبير

غياب شبه كامل لنجوم الدوري السعودي.

أقيمت مساء الأحد وفجر الاثنين مباريات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، قطر 2022، والتي شهدت عددًا من المباريات القوية.

منتخبات أمريكا الجنوبية لعبت حتى الآن 11 جولة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر، لكن الجولة الخامسة كانت مؤجلة بسبب جائحة فيروس كورونا العام الماضي.

منتخب البرازيل حل ضيفًا على منتخب كولومبيا في مدينة بارانكيا، وتمكن أصحاب الأرض من اقتناص نقطة ثمينة من متصدر التصفيات، فيما فقد "السيليساو" نقطتين هامتين في طريقه نحو التأهل إلى المونديال.

فيما قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين لتحقيق فوز ثمين على أوروجواي بثلاثة أهداف دون رد.

ميسي افتتح التسجيل في الدقيقة 38، قبل أن يضاعف رودريجو دي بول النتيجة في الدقيقة 44، واختتم لاوتارو مارتينيز أهداف اللقاء في الدقيقة 62.

منتخب تشيلي استعاد حظوظه في التأهل إلى كأس العالم 2022، بعدما حقق فوزًا غاليًا على حساب باراجواي بهدفين نظيفين.

بن بريريتون سجل الهدف الأول لصالح تشيلي في الدقيقة 69، وأضاف ماوريسيو إيسلا الهدف الثاني في الدقيقة 72.

منتخب فنزويلا كان صاحب المفاجأة الأكبر في هذه الجولة بعد تحقيق الفوز على الإكوادور بهدفين مقابل هدف.

المنتخب الفنزويلي، متذيل ترتيب مجموعة أمريكا الجنوبية في تصفيات مونديال قطر، حقق فوزه الثاني فقط حتى الآن، وأعاق منتخب الإكوادور عن التقدم أكثر في النقاط.

أما منتخب بوليفيا فقد حقق الفوز على بيرو بهدف دون رد.

الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر شهدت تمثيلًا باهتًا للاعبين المحترفين في الدوري السعودي، حيث ظهر كريستيان كويفا لاعب الفتح أساسيًا في خسارة منتخب بيرو، فيما لم يشارك أي لاعب آخر مع منتخب بلاده.

ما هو ترتيب مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم؟

بعد إقامة الجولة الحادية عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، فإن منتخب البرازيل لا يزال في الصدارة بعدما حصد 28 نقطة.

الأرجنتين يأتي ثانيًا برصيد 22 نقطة، الإكواردو وأوروجواي برصيد 16 نقطة في المركزين الثالث والرابع، وخامسًا يأتي منتخب كولومبيا برصيد 15 نقطة.

منتخب باراجواي يحتل المركز السادس برصيد 12 نقطة، يليه بيرو بـ11 نقطة، ثم تشيلي بعشر نقاط، وبوليفيا بتسع نقاط، وأخيرًا فنزويلا بست نقاط.

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