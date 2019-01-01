فيديو - البديل بن شريفية يقود الترجي لحسم الكلاسيكو وتضيع فرصة التساوي على الصفاقسي

باب سويقة يطير بالصدارة ويوسع فارق النقاط مع الصفاقسي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حسم الترجي لقاء الكلاسيكو أمام الصفاقسي لصالحه بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن الجولة الـ17 من الدوري التونسي.

طه ياسين الخنيسي افتتح التسجيل لباب سويقة في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول بعد جملة فنية رائعة، وسريعًا عزز سعد بقير تقدم الدم والذهب بهدف ثاني بعدها بأربع دقائق من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 11 من عمر الشوط الثاني، نجح علاء الدين المرزوقي في تقليص الفارق وتسجيل هدف يوفنتوس العرب الوحيد في اللقاء مستغلًا خطأ رامي الجريدي؛ حارس المكشخة.

وشهدت الدقيقة 61 من عمر اللقاء، تغيير اضطراري في صفوف الترجي بخروج حارسه رامي الجريدي للإصابة ونزول معز بن شريفية بدلًا منه.

المباراة اشتعلت في الدقيقة 67، بعدما قرر الحكم المصري جهاد جريشة احتساب ضربة جزاء لصالح الصفاقسي، إثر عرقلة أيمن محمود لفراس شواط داخل منطقة الجزاء، وتقدم لتسديدها نسيم هنيد في منتصف المرمى، لكن نجح بن شريفية ببراعة في التصدي لها على مرتين بعدما أبعد تسديدة هنيد ثم تبعها فراس شواط بتسديدة أخرى، لكن الحارس البديل تألق في حماية مرماه من هدف مؤكد.

وواصل بن شريفية تألقه أمام الضغط الهجومي من لاعبي الأبيض والأسود، وتصدى لتسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء بأقدام محمد منصر.

اللحظات الأخيرة من الكلاسيكو شهدت مشادة بين لاعبي الفريقين بعد انفعال من خليل شمام، أنهى بعدها الحكم اللقاء بفوز الترجي 2-1.

الهزيمة عطلت رصيد الصفاقسي عند النقطة 34، وضيعت فرصة التساوي في النقاط مع الترجي، الذي ارتفع رصيده إلى 40 نقطة منفردًا بالصدارة.