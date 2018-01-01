النتائج المباشرة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

فيديو - الباطن يخطف فوزًا هامًا أمام القادسية

آخر تحديث
التعليقات()
الباطن
الباطن يحقق فوزًا على القادسية بالدوري السعودي

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

حقق الباطن فوزًا هامًا على نظيره القادسية، بهدفين دون رد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستضاف الباطن نظيره القادسية، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب "الباطن".

واستمر التعادل السلبي بالمباراة حتى مرور ساعة من عمر اللقاء، قبل أن يكسر لاعبي الباطن صيام التهديف وخطف الثلاثة نقاط.

اختيارات المحررين

وأحرز كريسان دا كروز الهدف الأول بالمباراة، في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، بعد انفراده بمرمى نادي القادسية وتسديد الكرة على يساره.

وأحرز نفس اللاعب الهدف الثاني للسماوي في الدقيقة 93 من عمر اللقاء من ركلة جزاء. 

وارتفع رصيد الباطن إلى 14 نقطة في المركز الـ14، بينما تجمد رصيد القادسية عند 20 نقطة في المركز الثامن بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الموضوع التالي:
تقارير: الأهلي ينجح في ضم رمضان صبحي إعارة 6 أشهر
الموضوع التالي:
جواو ماريو: ابتعادي عن المباريات ساهم في نضجي
الموضوع التالي:
4 كروت حمراء وأهداف قاتلة في تأهل شباب الأهلي دبي لنصف نهائي كأس الإمارات
الموضوع التالي:
تقارير - مجلس إدارة الزمالك يتجاهل عودة شيكابالا
الموضوع التالي:
رئيس بلدية ميلانو يطالب إعطاء شارة قيادة إنتر لأسامواه
إغلاق