فيديو – الاتحاد يعود إلى الانتصارات برباعية في شباك الباطن

الاتحاد يواصل الابتعاد عن مناطق الهبوط

فيسبوك تويتر بلال محمد

حقق الاتحاد فوزاً كبيراً، على حساب الباطن بثلاثة مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

الاتحاد استهل التهديف في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، عن طريق فهد المولد من علامة الجزاء، حيث سددها بقوة في أعلي الزاوية اليسرى للمرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، كاد بيرجيوفيتش أن يضيف الهدف الثاني للعميد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكنها تبعد قليلاً عن المرمى.

وبعد مرور ربع ساعة من انطلاق الشوط الثاني، ومن هجمة من الجانب الأيمن مرر فهد الملد تمريرة أرضية تجد رومارينيو ليضعها في الشباك معلناً عن الهدف الثاني للنمور.

وسريعاً، أضاف مروان داكوستا الهدف الثالث لفريق، لتتصعب المهمة على الباطن، حيث جاء الهدف برأسية قوية بعد ركلة ركنية من الجانب الأيمن.

ونجح أندريس براكا، في خطف هدف حفظ ماء الوجه للضيوف في الدقيقة 82، بتسديدة بعيدة المدى من خارج المنقطة، بعد متابعة لركلة حرة لصالح فريقه أبعدها دفاع الاتحاد عن منطقة الجزاء.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، استطاع سيكو سانجو ان يسجل الهدف الرابع، للعميد الذي يصل إلى النقطة 25 في المركز الثالث عشر.