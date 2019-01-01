فيديو - الاتحاد يضمن رسميًا البقاء في الدوري السعودي للمحترفين بسدادسية في الفتح

العميد لن يهبط بفضل انتفاضة لاعبيه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ضمن الاتحاد البقاء رسميًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز بسدادسية مقابل هدفين، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الفتح استغل خطأ دفاعي قاتل في رد الكرة، ليسجل ساسا جيوفينوفيتش هدف فريقه الوحيد في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

ورد العميد في الدقيقة 16 بهدف التعادل بأقدام بيرجوفيتش بعدما تسلم رومارينيو تمريرة من فيلانويفا وضعته على انفراد بالحارس، لكن تسديدته اصطدمت بالقائم، إلا أن بيرجوفيتش تبعها بتسديدة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 18، سجل فيلانويفا الهدف الثاني للعميد من تسديدة رائعة من داخل المنطقة، سكنت يمين حارس الفتح.

وسريعًا، أحرز رومارينيو ثالث أهداف الاتحاد بعد عرضية من جاري، وضعها الأول في الشباك بسهولة.

الهدف الثالث لنادي #الاتحاد سجله اللاعب رومارينهو في الدقيقة 22

الاتحاد 3 : 1 الفتح#الاتحاد_الفتح #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان

📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلس pic.twitter.com/JGrTsLlvsO — دوري بلس (@dawriplusksa) May 11, 2019

وقبل نهاية الشوط بأربع دقائق، عزز فيلانويفا من تقدم العميد بهدف رابع من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، مستغلًا خطأ في تشتيت الكرة من مدافع الفتح.

الفتح أحرز هدفه الثاني بعد مرور 18 دقيقة من الشوط الثاني عن طريق اللاعب نفسه جيوفينوفيتش.

الدقيقة 66 من عمر المباراة، شهدت خامس أهداف النمور بأقدام بيرجوفيتش بعدما انفرد بالحارس، وسددها من فوقه في المرمى.

الهدف الخامس لنادي #الاتحاد سجله اللاعب بيرجوفيتش في الدقيقة 66

الاتحاد 5 : 2 الفتح#الاتحاد_الفتح #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان

📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلس pic.twitter.com/illpfFADYH — دوري بلس (@dawriplusksa) May 11, 2019

وجاء الهدف الختامي للعميد في الدقيقة 70 بأقدام بيرجوفيتش بتسديدة سهلة من داخل المنطقة، لتُختتم نصف دستة أهداف النمور.

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 34 في المركز العاشر، ليبقى رسميًا في دوري المحترفين، بينما تجمد الفتح عند النقطة 35 في المركز الثامن.