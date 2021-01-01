فيديو | الاتحاد يتغلب على ظروفه ويتعادل مع الرائد ويظل بالمركز الثالث

الاتحاد يتعادل مع الرائد بهدف لمثله

تعادل فريق نادي الاتحاد مع نظيره الرائد بهدف لمثله، باللقاء الذي جمع بينهما، بافتتاح مباريات الجولة 24 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الاتحاد رفع رصيده إلى النقطة 42 في المركز الثالث، كما رفع الرائد رصيده إلى النقطة 29 في المركز الحادي عشر، بترتيب فرق الدوري السعودي.

إليكم أبرز ما جاء في المباراة:

تألق الحارس الجزائري عز الدين دوخة، لاعب الرائد، وتصدى لكرة رأسية قوية من جانب أحمد حجازي بالدقيقة الثانية من زمن المباراة، ونجح في إبعاد الكرة عن مرمى فريقه.

وواصل الاتحاد ضغطه الهجومي في المباراة، حيث شهدت الدقيقة السابعة رأسية عن طريق حمدان الشمراني، بعد عرضية من رومارينيو، ولكنها تحولت أعلى المرمى إلى خارج الملعب.

وحصل المدافع المصري أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي على كارت أحمر بالدقيقة 37 من زمن المباراة، بعدما تدخل بقوة على مهاجم نادي الرائد، الذي كان قريبًا من الانفراد بحارس الاتحاد جروهي.

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وأهدر البرازيلي رومارينيو ركلة جزاء لنادي الاتحاد بالوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعدما سدد الكرة التي اصطدمت بالعارضة، وتابعها زميله الصربي ألكسندر بريجوفيتش، الذي سدد الكرة ولكنها مرت بجوار القائم خارج الملعب.

وسجل رومارينيو الهدف الأول بالدقيقة 65 من زمن المباراة، بعد جملة فنية رائعة بين فهد المولد وعبد العزيز البيشي، ليرسلها المولد عرضية للمهاجم البرازيلي الذي سدد الكرة في الشباك، معلنًا تقدم العميد بهدف أول بالمباراة.

ونجح كريم البركاوي في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 69 لنادي الرائد، عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد أن مرر له زميله الكرة على مشارف منطقة الجزاء.

وكاد الألماني ماركو مارين أن يسجل الهدف الثاني للرائد بالدقيقة 71، بعد تسديدة رائعة ارتطمت بالقائم الأيسر لحارس الاتحاد جروهي، لتتحول إلى خارج المرمى.

وحصل المغربي محمد فوزير على الكارت الأصفر الثاني والكارت الأحمر، بعدما ادعى السقوط داخل منطقة الجزاء، بحثًا عن ركلة جزاء، وذلك بالدقيقة 85 من زمن اللقاء.