فيديو - الإسماعيلي يتأهل لدور الـ4 بكأس محمد السادس على حساب الاتحاد السكندري

لقاء افياب انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف

خطف الإسماعيلي بطاقة التأهل إلى دور الـ4 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعدما أطاح بالاتحاد السكندري.

مباراة الإياب جمعت بين الفريقين على استاد الإسماعيلية، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

زعيم الثغر سنحت له فرصة خطيرة في الدقيقة 28، بعدما وصلت كرة عرضية إلى خالد قمر داخل منطقة الجزاء، حولها برأسية قوية في اتجاه المرمى إلا أن العارضة حرمته من هدف محقق.

وألغى حكم المباراة هدفًا للاتحاد في الدقيقة 32، بعد تشاور مع حكم تقنية الفيديو، بداعي التسلل.

وفي نهاية الشوط الأول، تألق عماد السيد؛ حارس مرمى الفريق السكندري، وأنقذ مرماه ببراعة من تسديدة قوية بأقدام محمد الشامي.

مع بداية الشوط الثاني، حرمت العارضة الشامي من هدف رائع من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة، تألق الحارس السيد من جديدة وتصدى بشكل رائع، لتسديدة رائعة من عبد الرحمن مجدي؛ لاعب الدراويش.

ودارت المباراة سجالًا بين الفريق وسط تألق من كلا الحارسين في الزود عن مرماهما، لتنتهي المباراة سلبيًا دون أهداف.

ورجحت نتيجة مباراة الذهاب كفة الدراويش، ليتأهلوا لدور الـ4، حيث كانوا قد فازوا بالمباراة بهدف وحيد.