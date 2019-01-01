فيديو - الأهلي يواصل المنافسة على مقعد آسيوي بالفوز أمام الفيصلي

الراقي سجل رباعية بسهولة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

انتصر الأهلي برباعية مقابل هدف وحيد أمام الفيصلي، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الراقي استغرق خمس دقائق فقط بعد صافرة البداية حتى يهز الشباك، بتسديدة من ستانسيو من داخل منطقة الجزاء بعدما تسلم عرضية من عبد الفتاح عسيري.

وفي الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، أحرز عبد الفتاح عيسري الهدف الثاني للأهلي بعدما تسلم تمريرة عرضية أرضية من حمدان الشمراني أمام المرمى.

⚽ الهدف الثاني لنادي ⁧#الاهلي⁩ سجله اللاعب عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 31

الفيصلي 0 الاهلي 2



⁧#الفيصلي_الاهلي⁩

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/YiMDQHbuM7 — دوري بلس (@dawriplusksa) May 11, 2019

مع مرور ثلاث دقائق من عمر الشوط الثاني، قلص الفيصلي الفارق بتسجيل هدفه الوحيد بتسديدة من داخل المنطقة بأقدام دييجو كالديرون.

⚽ الهدف الأول لنادي ⁧#الفيصلي⁩ سجله اللاعب دييغو كالديرون في الدقيقة 48

الفيصلي 1 الاهلي 2



⁧#الفيصلي_الاهلي⁩

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/YjtANyphxZ — دوري بلس (@dawriplusksa) May 11, 2019

لكن سريعًا أضاف ديجانيني الهدف الثالث للراقي بعد انفراده بالحارس، ليسددها على يساره.

⚽ الهدف الثالث لنادي ⁧#الاهلي⁩ سجله اللاعب ديجانيني في الدقيقة 59

الفيصلي 1 الاهلي 3



⁧#الفيصلي_الاهلي⁩

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/jYnVDOkP9m — دوري بلس (@dawriplusksa) May 11, 2019

واختتم عثمان الحاج التهديف للراقي في الدقيقة 1+90، ليخطف الأهلي ثلاث نقاط مهمة.

الفوز رفع رصيد الراقي إلى النقطة 52 في المركز الخامس، بينما تجمد الفيصلي عند 43 نقطة في المركز السادس.