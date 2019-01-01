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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيديو – الأهلي يهرب من استفاقة الوحدة بثلاثية

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الوحدة كان قريباً من قلب الطاولة على الأهلي في الشوط الثاني
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

حقق الأهلي فوزاً هاماً، بثلاثة أهداف مقابل هدفين على حساب الوحدة في إطار مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم الأهلي بهدفين دون رد سجلهما، عمر السومة ونيكولاي، المهاجم السوري افتتح أهداف المباراة في الدقيقة 17 بعد بينية من تفاريس قابلها السومة بلمسة واحدة في الشباك.

وبهجمة مرتدة سريعة، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، مرر تفاريس الكرة إلى نيكولاي ليضرب دفاع الوحدة، ويسدد نيكولاي تسديدة أرضية تسكن الشباك معلناً عن الهدف الثاني للراقي.

لم يكفت عمر السومة إلا بدقيقتين فقط من انطلاق الشوط الثاني، ليعلن عن الهدف الثاني له والثالث لفريقه، برأسية بعد عرضية من سلمان المؤشر من الجانب الأيسر.

وفي الدقيقة 71، بدأ الوحدة في الاستفاقة عن طريق اوتيرو الذي سجل هدف الأول لفريقه من علامة الجزاء، بعدما وضعها قوية على يسار المرمى.

وسريعاً أضاف كاسونجو الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 73، بعد تمريرة وضعته في انفراد مع الحارس، ليستغل المهاجم خروج الحارس ويسددها أرضية بقوة في الشباك.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 49 في المركز الخامس من جدول الدوري وبفارق الاهداف عن التعاون صاحب المركز الرابع، الذي له مباراة مؤجلة مع الهلال.

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على الجانب الآحر تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 39 في المركز السابع وبفارق نقطة وحيدة عن الفيصلي صاحب المركز السادس.

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