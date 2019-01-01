فيديو – الأهلي يهرب من استفاقة الوحدة بثلاثية

الوحدة كان قريباً من قلب الطاولة على الأهلي في الشوط الثاني

فيسبوك تويتر بلال محمد

حقق الأهلي فوزاً هاماً، بثلاثة أهداف مقابل هدفين على حساب الوحدة في إطار مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم الأهلي بهدفين دون رد سجلهما، عمر السومة ونيكولاي، المهاجم السوري افتتح أهداف المباراة في الدقيقة 17 بعد بينية من تفاريس قابلها السومة بلمسة واحدة في الشباك.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الأهلي سجله اللاعب : عمر السومه في الدقيقة 17



الأهلي 1 : 0 الوحدة



#الأهلي_الوحدة pic.twitter.com/2wpZxeMQKF — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) April 19, 2019

وبهجمة مرتدة سريعة، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، مرر تفاريس الكرة إلى نيكولاي ليضرب دفاع الوحدة، ويسدد نيكولاي تسديدة أرضية تسكن الشباك معلناً عن الهدف الثاني للراقي.

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الأهلي سجله اللاعب : نيكولاي ستانسيو في الدقيقة 1+45



الأهلي 2 : 0 الوحدة



#الأهلي_الوحدة pic.twitter.com/E28PBQYke8 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) April 19, 2019

لم يكفت عمر السومة إلا بدقيقتين فقط من انطلاق الشوط الثاني، ليعلن عن الهدف الثاني له والثالث لفريقه، برأسية بعد عرضية من سلمان المؤشر من الجانب الأيسر.

🎥 فيديو للهدف الثالث لنادي #الأهلي سجله اللاعب : عمر السومه في الدقيقة 47



الأهلي 3 : 0 الوحدة



#الأهلي_الوحدة pic.twitter.com/pw5numbShM — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) April 19, 2019

وفي الدقيقة 71، بدأ الوحدة في الاستفاقة عن طريق اوتيرو الذي سجل هدف الأول لفريقه من علامة الجزاء، بعدما وضعها قوية على يسار المرمى.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الوحدة سجله اللاعب : أوتيرو (من ركلة جزاء) في الدقيقة 71



الأهلي 3 : 1 الوحدة



#الأهلي_الوحدة pic.twitter.com/u1lal32LYK — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) April 19, 2019

وسريعاً أضاف كاسونجو الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 73، بعد تمريرة وضعته في انفراد مع الحارس، ليستغل المهاجم خروج الحارس ويسددها أرضية بقوة في الشباك.

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الوحدة سجله اللاعب : سانجو كاسونجو في الدقيقة 73



الأهلي 3 : 2 الوحدة



#الأهلي_الوحدة pic.twitter.com/XCYwmqd9BW — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) April 19, 2019

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 49 في المركز الخامس من جدول الدوري وبفارق الاهداف عن التعاون صاحب المركز الرابع، الذي له مباراة مؤجلة مع الهلال.

على الجانب الآحر تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 39 في المركز السابع وبفارق نقطة وحيدة عن الفيصلي صاحب المركز السادس.