فيديو .. الأهلي السعودي يؤمن دفاعه من الدوري المصري

عرض الأهلي وصل إلى مليون ونصف دولار كعرض إعارة في الموسم الواحد

كشفت تقارير صحفية مصرية عن تلقي اللاعب الدولي باهر المحمدي لاعب نادي الإسماعيلي اتصالات مباشرة من قبل مسئولي نادي الأهلي السعودي تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعبر برنامج "اللعيب" على قناة "أم بي سي مصر"، أكد الإعلامي مهيب عبدالهادي في خبر خاص أن النادي الأهلي يسعى لضم باهر المحمدي على سبيل الإعارة.

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وأضاف مهيب عبدالهادي أن رغبة الأهلي في الحصول على مدافع الإسماعيلي على سبيل الإعارة، ومن ثم تقييم مستواه الفني قبل شراء العقد بشكل نهائي.

وأكد عبدالهادي أن الأهلي قدم مليون ونصف دولار كعرض إعارة في الموسم الواحد، والأمر الآن متروك لإدارة النادي.

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وأضاف أن الخلاف حاليًا بين النادي الأهلي وإدارة الإسماعيلي، هو بند الحصول على عقد اللاعب عقب نهاية الإعارة، وهو البند الذي يرفضه مسؤولي النادي المصري.

وكانت تقارير مُقربة من النادي الأهلي قد أكدت رغبة المدير الفني فلادان ميليوفيتش في دعم الفريق بمدافع أجنبي، وعرضت عليه الإدارة بعض الخيارات العربية.