فيديو | "الأهداف المتأخرة .. للهلال حظ ولبايرن قتال حتى النهاية!"

الهلال حقق فوزًا متأخرًا على التعاون

رد الناقد الرياضي سامي الحريري بقوة على المروجين لفكرة أن الهلال فريق محظوظ لأنه فاز في مباراتي الطائي والتعاون ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بأهداف متأخرة في الدقائق القاتلة.

الهلال كان متأخرًا في القصيم بهدف لياندري تاوامبا حتى الدقيقة الـ81 حين سجل له موسى ماريجا هدف التعادل، وبعدها أضاف جانج هيون سو هدف الفوز عند الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، وكان الفريق قد هزم الطائي في الجولة الأولى بهدف صالح الشهري عند الدقيقة الـ90.

الفوزان المتأخران جعلا العديد من الجماهير المنافسة يصفون الهلال بأنه فريق محظوظ ولولا الحظ لما حقق الفوز أبدًا، خاصة أن أداءه في المباراتين لم يكن على مستوى الآمال والتوقعات، لكن الحريري أوضح أن أولئك لم يجدوا في الزعيم أي "عيب" فقالوا أن حظه جيد.

إذ قال "يُقال لم يجدوا في الورد "عيب" فقالوا أحمر الخدين، وأنا أقول لم يجدوا في الهلال "عيب" فقالوا حظه زين، الهلال مرهق لمن يُتابع المباراة بأكملها، الفريق كان قديمًا يُنهي المباراة في الشوط الأول لكنه يتبع الآن أسلوبًا جديدًا بأن يستمتع بمشاهدة من ينتظر خسارته يراه يفوز عند الدقيقة الـ90".

أضاف "موضوع الحظ غريب، من ينتقد الهلال في فوزه بالأهداف القاتلة هو نفسه من يُشيد ألمانيا وبايرن ميونخ بأنه يلعب حتى الدقيقة الأخيرة بنفس القوة والمستوى، أنا أقول أن حظ الهلال بجماهيره، واليوم كانت لقطة عند الدقيقة الـ60 أظهرت دعم الجمهور الأزرق الكبير للفريق رغم تأخره بالنتيجة".

الحريري أكد أن الهلال قدم أداءً متواضعًا في الشوط الأول فيما استحق التعاون تقدمه، مشيرًا إلى أن صاحب الملعب لم يحترم كرة القدم في الشوط الثاني وتخلى عن اللعب واتجه للتمثيل وإضاعة الوقت ولذا خسر اللقاء في النهاية.

سامي الحريري : مالقوا في #الهلال عيب قالوا "حظه زين".. #التعاون خسر المباراة عندما بدأ في التمثيل .. البريك قدم أسوأ مباراة في تاريخه#شاهد#الهلال_التعاون#أكشن_مع_وليد pic.twitter.com/u2F1zloHk0 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 20, 2021

وانتقد الناقد الرياضي خلال حديثه مع برنامج "أكشن يا وليد" أداء الظهير الأيمن للهلال "محمد البريك"، بقوله "البريك قدم مباراة لا تليق أبدًا بقيمته، اليوم كانت أسوأ مباراة له وعليه مراجعة نفسه، رأينا كيف أدى ياسر الشهراني بقوة وامتياز رغم أنه قادم من مشاركة مع المنتخب الأولمبي".

وأتم بالإشارة إلى أن الهلال بحاجة لحارس مرمى جديد لتراجع مستوى عبد الله المعيوف وأخطائه الكثيرة، مشددًا على أن المدرب ليوناردو جارديم طلب التعاقد مع حارس مرمى أجنبي وطالب الإدارة بتلبية مطالبه حتى يستطيع الجميع حسابه.