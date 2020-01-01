فيديو - الأهداف الأفضل بالجولة الـ14 من الدوري السعودي

ثلاثة أهداف اختارتها رابطة دوري المحترفين لتكون الأفضل

اختارت اللجنة الفنية التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين ثلاثة أهداف هي الأفضل بالجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ضمت القائمة هدف جلال الداودي في مرمى الفيصلي، الذي سجله من ضربة ثابتة من وسط ملعب الأخير، سددها قوية، اصطدمت بالقائم ثم سكنت الشباك.

هذا الهدف منح الرائد ثلاث نقاط، ليحتل حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بينما يأتي الفيصلي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

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ثاني الأهداف كان من نصيب سيدريك أميسي؛ لاعب التعاون في مرمى الفتح، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفاز السكري بهذه المباراة بثنائية مقابل هدف وحيد، ليرتفع رصيده إلى النقطة 25 في المركز الخامس، أما الفتح فتجمد رصيده عند النقطة التاسعة في المركز الـ14.

الهدف الثالث الأفضل سجله رومارينيو؛ لاعب اتحاد جدة، في مرمى النصر من رأسية من داخل منطقة الجزاء.

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليحتل العميد المركز الـ13 برصيد 14 نقطة، أما العالمي فيأتي ثانيًا بـ30 نقطة.