فيديو | إغلاق أضواء ملعب النصر يحرم الوحدة من التعادل!

هل كان الوحدة يستعد للتسجيل لولا إغلاق أضواء ملعب مرسول بارك معقل النصر؟!

حقق النصر الفوز على نظيره الوحدة بهدف نظيف في مباراة الجولة الأولى من دوري روشن والتي جمعت الفريقين على ملعب مرسول بارك معقل الفريق الفائز.

الفوز جاء برأسية من الكاميروني فينسنت أبو بكر في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء بعد كرة عرضية من الوافد الجديد جيسلان كونان.

Shahid

لكن عقب الهدف الوحيد للمباراة حدثت واقعة أثارت بعض الجدل حيث تم إغلاق الأضواء الأساسية لملعب مرسول بارك مع تشغيل بعض الأضواء الثانوية من أجل الاحتفال.

في الوقت نفسه كان فريق الوحدة يتوجه نحو منتصف الملعب من أجل استئناف اللعب، في ظل وجود كافة نجوم النصر خارج حدود الملعب للاحتفال.

القانون كان يسمح للوحدة باستئناف اللعب طالما أن كافة عناصر النصر خارج حدود الملعب، لكن يبدو أن إغلاق الأضواء قد منع الفريق من ذلك.

الطريقة الجديدة في الاحتفال بالأهداف في ملعب مرسول بارك أثارت الكثير من الجدل، في ظل عدم مقدرة القنوات الناقلة على نقل احتفالات اللاعبين، بالإضافة إلى بعض الجدل الخاص بالحكام.

حيث يرى البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن إغلاق الأضواء عقب الهدف مباشرة يعد ضغط على الحكم من أجل احتسابه حتى وإن كان هناك أي خطأ يمنع ذلك.

جدير بالذكر أن اللقاء انتهى بذلك الهدف، ليحصد النصر أول ثلاثة نقاط في البطولة بنفس رصيد الاتحاد والشباب والهلال والتعاون وأبها والطائع وضمك وبفارق الأهداف.

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