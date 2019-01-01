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كأس آسيا

فيديو - استقبال شعبي حافل لحافلة منتخب قطر في شوارع الدوحة

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الأدعم غابت عنه جماهيره في كأس آسيا 2019، لكنه عاد منتصدرًا

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

غادرت بعثة منتخب قطر منذ قليل، مطار الدوحة، في طريقها إلى الكورنيش، للاحتفال مع الجماهير بالإنجاز التاريخي، بالتتويج بطلًا للقارة الآسيوية.

الأدعم توج بطلًا لكأس آسيا للمرة أولى في تاريخه، بعدما تغلب بالأمس، على منتخب اليابان بثلاثية مقابل هدف وحيد، في النهائي.

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وانتهت البعثة من مراسم استقبال صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد؛ أمير البلاد، الذي استقبل اللاعبين والجهاز الفني والإداري بالورود. (طالع التفاصيل)

ويجوب المنتخب القطري حاليًا شوارع الدوحة في حافلة خاصة، مزينة بالورود، ويحيطها الجماهير بكثافة للاحتفال مع اللاعبين.

يذكر أن العنابي حقق عددًا من الأرقام القياسية خلال مشواره في البطولة، حيث صعد للنهائي دون استقبال أي أهداف قبلها.

وحصل المعز علي؛ لاعب العنابي، على لقب الهداف التاريخي لنسخة واحدة من البطولة بتسجيله تسعة أهداف، متخطيًا رقم الإيراني على دائي، الذي سجل ثمانية أهداف في نسخة 1996.

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