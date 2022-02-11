فيديو | احتفال الاتحاد الخاص بحمدالله، وماذا تعني إشارته لرئيس النصر؟

تألق عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد بشدة اليوم وقاد فريقه لهزيمة النصر في الدوري السعودي بثلاثة أهداف دون مقابل، سجل منهم واحدًا وحصل على ركلة جزاء أسفرت عن آخر.

العميد عزز صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي بعد 20 مباراة، وقد خطف حمدالله الأضواء من الجميع بأدائه الرائع وحضوره القوي في الملعب.

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نجوم العميد احتفلوا جيدًا في غرفة تغيير الملابس بالفوز الكبير، وقد رددوا رفقة الرئيس أنمار الحائلي الأهازيج التي اعتادوا سماعها من الجمهور الذي غاب عن اللقاء كإجراء عقابي.

في غرفة الملابس واحتفال خاص من لاعبي #الاتحاد لزميلهم (( عبدالرزاق حمدالله )) بعد تحقيق الفوز ويرددوا أهزوجة خاصة للـرئيس " يا ابو فيصل نبغى بطولة هالسنة يا ابو فيصل "#الاتحاد_النصر #النصر_الاتحاد pic.twitter.com/RqOStaeX5d — علاء سعيد (@alaa_saeed88) February 11, 2022

المهاجم المغربي حظي باحتفال خاص من زملائه داخل غرفة الملابس، إذ هتف الجميع باسمه وسط حماس كبير، شاهد الفيديو أدناه.

حمدالله وخلال خروجه من الملعب أشار بإشارة قوة لرئيس نادي النصر المتواجد في المدرجات "مسلي آل معمر"، وقد قال الإعلامي علاء سعيد أن اللاعب قال "الميدان يا حميدان" عقب الفوز الكبير.

🔥 عبدالرزاق حمدالله بعد تحقيق الفوز قائلاً :



(( الميـدان يـا حميـدان ))



💥 لمتابعة التغطية بشكل موسع عبر سنابي في هذا الرابط https://t.co/FalAgGvBBz#الاتحاد_النصر #النصر_الاتحاد pic.twitter.com/gE73Qc2Fbi — علاء سعيد (@alaa_saeed88) February 11, 2022

الاتحاد اقترب كثيرًا من لقب الدوري بعد هذا الفوز، إذ وسع الفارق مع النصر إلى 9 نقاط وحافظ على فارق الـ7 نقاط مع الشباب، علمًا أن له مباراة مؤجلة سيخوضها أمام الهللافي مارس القادم.