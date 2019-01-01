فيديو| احتفالات عارمة بفوز الجزائر عقب رصاصة محرز

الجزائر إلى النهائي ضد السنغال..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تأهل المنتخب الجزائري إلى نهائي كأس أمم إفريقيا (مصر 2019) بعد الفوز على نيجيريا بهدفين مقابل هدف وحيد في نصف نهائي المسابقة.

جاء ذلك بهدف رياض محرز من ركلة حرة في الدقيقة 95، بعد لحظات قليلة من ضياع كرة إسماعيل بن بناصر في العارضة.

على الفور اندلعت الاحتفالات الجزائرية من الجماهير في المدرجات واللاعبين على أرضية الملعب، بتأهل مستحق لنهائي المسابقة.

ويبحث الخضر عن الحصول على لقبهم الثاني تاريخياً، بعد اللقب الأول في الديار الجزائرية عام 1990.

يذكر أن محاربي الصحراء سيلتقون بالمنتخب السنغالي في نهائي المسابقة، فيما يلتقي نيجيريا وتونس لتحديد صاحب المركز الثالث.