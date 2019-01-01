فيديو | احتفالات جماهير الإمارات بالفوز على استراليا
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أعربت جماهير المنتخب الاماراتي لكرة القدم عن سعاداتها بالفوز الذي حققه فريقها اليوم أمام المنتخب الأسترالي في ربع نهائي كأس أمم أسيا المقامة على أرضهم.
جاء هذا بعد ان انتهت المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد بهدف نظيف سجله اللاعب علي مبخوت في الدقيقة الـ 68.
اليكم أبرز الاحتفالات:
فيديو | احتفالات الجماهير الإماراتية بتأهل #الأبيض إلى الدور نصف النهائي لبطولة #كأس_آسيا2019 بعد الفوز على أستراليا بهدف دون رد#الإمارات_أستراليا #قدام_يالأبيض@uaent2019@HBZstadium@afcasiancup_ar@AbuDhabiSC pic.twitter.com/qutouB9Ojq— بوابة العين الرياضية (@alain_4u_sport) January 25, 2019