فيديو | اتفاقية قديمة تحدد مدرب النصر الجديد

كشف برنامج "أكشن مع وليد" المذاع عبر قناة "إم بي سي أكشن"، عن اتفاقية قديمة بين إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، والمدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، من أجل تدريب الفريق الأصفر.

وكانت إدارة نادي النصر قد أعلنت عن إقالة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للفريق، بسبب سوء النتائج خلال الفترة الماضية.

وعرض برنامج "أكشن مع وليد" الاتفاقية التي تمت بين النصر والمدرب الأرجنتيني، حيث جاء نصها كالآتي: "حسب الاتفاقية بين النصر والمدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو".

الاتفاقية تابعت: "سيكون المدرب متاحًا بالإضافة إلى 6 مدربين معاونين في المهمة، نريد أن نوضح لكم أننا استقبلنا منكم الخطاب المؤرخ بـ19 سبتمبر، أن المدرب سيكون جاهزًا للاستماع لأي عرض لتدريب النصر بداية من يناير 2022".

الإعلامي الرياضي خالد القحطاني علق على الاتفاقية قائلًا: "هذا النوع من الاتفاقيات يكون روتيني في أي مفاوضات تجعلك تدخلها بجدية، وهو أمر لا يعتد عليه".

وتابع: "إذا كانت الاتفاقية صحيحة، لماذا لم يتم التعاقد مع مارسيلو جالاردو منذ بداية الموسم؟، البرازيلي مانو مينيزيس لم يكن بيدرو مانويل أو يتفوق عليه، لماذا تم الصبر عليه 7 أشهر، ويتم التغافل عن أنه لم يحقق سوى بطولة الدوري البرازيلي الدرجة الثانية".

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تعرف على اتفاقية #النصر مع وكيل اعمال المدرب جلاردو .. خالد القحطاني: لماذا لم يتم التوقيع معه في بداية الموسم والانتظار على المدرب السابق ؟



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واختتم القحطاني تصريحاته قائلًا: "كان على الأحرى عدم الاعتماد على مينيزيس منذ بداية الموسم، وكان يجب أن يتم التعاقد مع مدرب بحجم الأرجنتيني مارسيلو جالاردو".