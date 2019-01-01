فيديو - اتحاد طنجة يهزم الزوراء في ثاني مبارياته بالبطولة العربية

كلاهما لديه ثلاث نقاط بعد مرور جولتين من التصفيات المؤهلة لدور الـ32

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق اتحاد طنجة المغربي فوزه الأول بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" أمام الزوراء العراقي بثلاثية نظيفة، على ملعب مركب محمد الخامس، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لدور الـ32.

في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، سجل مصطفى كمارا الهدف الأول للفريق المغربي بعدما استلم عرضية أرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، سددها مباشرة في المرمى.

وبعدها بدقيقتين فقط، عزز محمد العمراوي من تقدم الفريق الطنجاوي بهدف ثانٍ من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

مع مرور 15 دقيقة من الشوط الثاني، جاء ثالث الأهداف من ضربة جزاء سددها صالح الطاهر بنجاح على يسار حارس المرمى جلال حسن، الذي سقط في اتجاهها لكن الكرة كانت أسرع منه.

وفي الدقيقة 72 من عمر المباراة، أشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر المباشر في وجه موكوكو، إثر تدخله العنيف على لاعب الزوراء.

الفوز منح اتحاد طنجة أولى ثلاث نقاط له في مشواره بعدما تلقى الهزيمة في الجولة الأولى أمام الرفاع البحريني، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد الزوراء عند ثلاث نقاط، جمعها بعد أن فاز في اللقاء الأول أمام هورسيد الصومالي.