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كأس خادم الحرمين الشريفين

فيديو - اتحاد سييرا ينتصر.. ريمونتادا العميد تطيح بالباطن من كأس الملك

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الاتحاد يمر لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

حقق اتحاد جدة الفوز على نظيره الباطن في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الجوهرة".

واستمرت الإثارة في مباريات كأس الملك بعد الصعود الماراثوني للهلال على حساب الاتفاق بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين منذ قليل.

افتتح يوسف الشمري التهديف للباطن في الدقيقة 11 بعد هجمة منظمة رائعة انفرد اللاعب بحارس مرمى الاتحاد ليضعها بسهولة في مرمى فواز القرني.

وأضاف كريستيان دا كروز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 38 بعد خطأ من دفاعات العميد وضعت اللاعب منفردًا بفواز القرني لوضع الهدف الثاني.

أحرز أليكساندر بريوفيتش من ضربة جزاء الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 44 من عمر اللقاء، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وأضاف منصور الحربي الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 69 بعد تمريرة رائعة من فلانويفا داخل منطقة الجزاء.

واختتم رومارينيو رباعية الاتحاد في الدقيقة 72 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من بريوفيتش.

وأحرز الباطن الهدف الثالث عن طريق جونثان بينتس في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، ولكن لم يتمكن اللاعبين من التعادل مرة أخرى.

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