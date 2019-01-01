فيديو - اتحاد سييرا ينتصر.. ريمونتادا العميد تطيح بالباطن من كأس الملك

الاتحاد يمر لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق اتحاد جدة الفوز على نظيره الباطن في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الجوهرة".

واستمرت الإثارة في مباريات كأس الملك بعد الصعود الماراثوني للهلال على حساب الاتفاق بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين منذ قليل.

افتتح يوسف الشمري التهديف للباطن في الدقيقة 11 بعد هجمة منظمة رائعة انفرد اللاعب بحارس مرمى الاتحاد ليضعها بسهولة في مرمى فواز القرني.

الهدف الأول لنادي الباطن سجله اللاعب يوسف المزيريب في الدقيقة 11

الاتحاد 0 : 1 الباطن



⁧#الاتحاد_الباطن⁩

⁧#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

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— دوري بلس (@dawriplusksa) April 1, 2019

وأضاف كريستيان دا كروز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 38 بعد خطأ من دفاعات العميد وضعت اللاعب منفردًا بفواز القرني لوضع الهدف الثاني.

الهدف الثاني لنادي الباطن سجله اللاعب كريسان كروز في الدقيقة 38

الاتحاد 0 : 2 الباطن



⁧#الاتحاد_الباطن⁩

⁧#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

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— دوري بلس (@dawriplusksa) April 1, 2019

أحرز أليكساندر بريوفيتش من ضربة جزاء الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 44 من عمر اللقاء، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 58.

الهدف الأول لنادي الاتحاد سجله اللاعب بيرجوفيتش في الدقيقة 44

الاتحاد 1 : 2 الباطن



⁧#الاتحاد_الباطن⁩

⁧#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

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— دوري بلس (@dawriplusksa) April 1, 2019

الهدف الثاني لنادي الاتحاد سجله اللاعب بيرجوفيتش في الدقيقة 58

الاتحاد 2 : 2 الباطن



⁧#الاتحاد_الباطن⁩

⁧#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

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— دوري بلس (@dawriplusksa) April 1, 2019

وأضاف منصور الحربي الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 69 بعد تمريرة رائعة من فلانويفا داخل منطقة الجزاء.

الهدف الثالث لنادي الاتحاد سجله اللاعب منصور الحربي في الدقيقة 69

الاتحاد 3 : 2 الباطن



⁧#الاتحاد_الباطن⁩

⁧#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

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— دوري بلس (@dawriplusksa) April 1, 2019

واختتم رومارينيو رباعية الاتحاد في الدقيقة 72 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من بريوفيتش.

الهدف الرابع لنادي الاتحاد سجله اللاعب رومارينهو في الدقيقة 72

الاتحاد 4 : 2 الباطن



⁧#الاتحاد_الباطن⁩

⁧#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

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⁦https://t.co/aM1OhRekEI⁩ pic.twitter.com/BE6Uh5LQFb

— دوري بلس (@dawriplusksa) April 1, 2019

وأحرز الباطن الهدف الثالث عن طريق جونثان بينتس في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، ولكن لم يتمكن اللاعبين من التعادل مرة أخرى.

الهدف الثالث لنادي الباطن سجله اللاعب جوناثان في الدقيقة 75

الاتحاد 4 : 3 الباطن



⁧#الاتحاد_الباطن⁩

⁧#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق ⁧#دوري_بلس⁩

⁦https://t.co/aM1OhRekEI⁩ pic.twitter.com/QDhFV4sS4l

— دوري بلس (@dawriplusksa) April 1, 2019